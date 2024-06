Una quarantina di manifestanti pro Palestina hanno occupato per circa un'ora l'esterno di Palazzo delle Stelline a Milano, dove ha sede anche l'ufficio informazione del Parlamento Europeo. Una ventina sono entrati nella struttura, senza provocare danni, per poi uscire circa 30 minuti più tardi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano. Non si registrano scontri.



