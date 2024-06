L'Anteo compie 45 anni, festa il 7 giugno a Milano

Il 7 giugno il cinema Anteo compie 45 anni e li festeggia con tanti appuntamenti gratuiti e a prezzo speciale in tutte le sue sale e ospiti dal mondo del cinema e dello spettacolo come Valeria Golino, che saluterà il pubblico per l'anteprima del secondo episodio de L'Arte della gioia, serie tratta dall'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza (in sala dal 13 giugno con Vision Distribution). Saranno a Milano anche Thomas Cailey, regista dell'acclamato The Animal Kingdom, thriller sci-fi con Adèle Exarchopoulos e Romain Duris (in sala con I Wonder Pictures dal 13 giugno) e il regista Gianluca Vassallo insieme a Alessandra di Pietro che introdurranno la proiezione de Il posto.

In programma anche l'attesissimo Kinds of Kindness, nuovo film del visionario Yorgos Lanthimos e la proiezione del documentario di Sky Arte 'Piero della Francesca: dal Borgo a San Sepolcro 'in collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli. Sarà possibile anche fare un'esperienza VR con i cortometraggi Life Support a cura di Emergency, un'esperienza virtuale a bordo della Life Support per raccontare da vicino l'impegno nel Mar Mediterraneo. Spazio anche alla musica che dalle 18 invaderà via Milazzo con un dj set a cura di Balooo.

Inaugureranno i festeggiamenti circa 1500 studenti che hanno deciso di passare l'ultimo giorno di scuola al cinema, dove debutta una grande novità: la rassegna gli aristoPETS dedicata a tutti coloro che sognano di vedere un film al cinema con accanto il proprio amico a quattro zampe.

In occasione dei 45 anni di Anteo, il Cinema Fuoricinema per Bollate, ospiterà la proiezione di Buena Vista Social Club, aperta a 30 cittadini e alla popolazione carceraria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA