Inter, Marotta: 'Under 23? Problema di strutture'

"La seconda squadra dell'Inter? Quando ero alla Juventus siamo stati i primi a creare questo strumento poi ci ha seguiti l'Atalanta. Noi come Inter abbiamo un problema che spero si possa risolvere presto: le strutture, non abbiamo centro sportivo adeguato e non possiamo far allenare bene l'Under 23. E' problema di tutti anche a livello giovanile": lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta durante la presentazione del nuovo logo della Serie C alla Triennale di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA