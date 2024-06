Atalanta: Scalvini è a Roma, domani visita da Mariani

Il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini è a Roma per una visita specialistica dal professor Pierpaolo Mariani. Il consulto medico si è reso necessario dopo la rottura del legamento crociato anteriore sinistro nel finale del recupero di campionato con la Fiorentina ieri sera a Bergamo.

Scalvini è appena arrivato a Roma, in attesa del consulto clinico-specialistico di domani da parte del noto chirurgo presso la Casa di Cura Villa Stuart.

L'infortunio, oltre a fargli saltare gli Europei in Germania imminenti, costringerà Scalvini a uno stop di non meno di sei mesi.



