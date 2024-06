Sala, 'contrario al premierato, sullo stadio vedrò Oaktree'

Il giorno della festa della Repubblica, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ribadito le sue critiche alla riforma della Costituzione con l'introduzione del premierato. "Sono decisamente contrario a questa riforma - ha commentato a margine della cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo -, anche perché non so che risultati effettivi possa dare. La continuità di governo è garantita dal saper governare, non da una legge". "L'ultima cosa che vorrei - ha aggiunto - è vedere tolte delle prerogative al Presidente della Repubblica. Abbiamo avuto presidenti straordinari che hanno sempre lavorato benissimo per la nostra Repubblica, quindi anche dal mio punto di vista un radicale no a questa riforma".

Sala ha anche parlato del futuro dello stadio di San Siro.

'Non ho ancora incontrato gli esponenti di Oaktree" nuovi proprietari dell'Inter "e non so quale può essere la loro linea sullo stadio. Aspetto di vederli perché ho bisogno di sapere quale sarà il destino di San Siro".

"WeBuild mi ha garantito che entro fine giugno consegneranno lo studio di fattibilità, mi pare che sono già avanti con il lavoro - ha concluso Sala -. Io sono certo che arriveranno a una proposta realizzabile, sia per un fatto di costi che di tempi dell'operazione e di problematiche allo svolgimento dell'attività sportiva molto contenute. Ora sta alle squadre capire se vogliono proseguire sulla via della ristrutturazione di San Siro o per uno stadio per ognuno".





