Atalanta: Gasperini, rimetteremo in piedi Scalvini

"Scalvini è andato a fare la risonanza, aspettiamo il responso entro un paio d'ore. Di sicuro lo rimetteremo in piedi e tornerà più forte di prima". Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato così l'infortunio al ginocchio sinistro subito nel finale della partita con la Fiorentina dal difensore nerazzurro, per il quale gli Europei sono fortemente a rischio.

"Speriamo non sia la cosa peggiore cioè il crociato, servirebbero sei mesi per recuperare. La dinamica dell'infortunio non è certamente delle migliori, proprio quando mancava poco alla fine", ha proseguito il tecnico nerazzurro.

"E' un ragazzo giovane e qualunque sia l'infortunio lo rimetteremo in piedi e sarà più forte di prima, più determinato e più maturo - chiude Gasperini -. E' il primo infortunio, la prima delusione della sua carriera, iniziata a 17 anni".



