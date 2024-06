2 giugno: prefetto Milano, qui c'è grande capacità di fare rete

La "capacità di fare rete è l'aspetto più esaltante di questa esperienza": Claudio Sgaraglia nella prima festa della Repubblica da quando è prefetto di Milano ha voluto mettere l'accento sull'importanza della collaborazione nelle sfide da affrontare.

Sfide come la realizzazione degli interventi del Pnrr in cui "la quantità di risorse economiche che sono destinate ai Comuni, a Città Metropolitana e alla Regione impone a tutti di agire con efficacia, tempestività e senso di responsabilità" ma anche sfide come l'accoglienza e la sicurezza.

"Sono tempi complicati, le tensioni internazionali costituiscono un inevitabile fattore di rischio per la tenuta della economia ed anche per la sicurezza e l'ordine pubblico" ha osservato, ringraziando le forze dell'ordine e citando Christian Di Martino, il vice ispettore accoltellato alla stazione di Lambrate da poco uscito dall'ospedale.

Il prefetto si è anche rivolto agli insigniti delle onorificenze del presidente della Repubblica consegnate oggi, che ha chiamato "testimoni di solidarietà". "Un giusto riconoscimento alle loro qualità" ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala.

Fra i 46 insigniti (39 i presenti) Mario Vanni, ex capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Sala, la rettrice dell'università Milano Bicocca e presidente della Crui Giovanna Iannantuoni, il vicepresidente di Confcommercio Gabriel Meghnagi (commendatore) e l'étoile della Scala Nicoletta Manni (ufficiale).



