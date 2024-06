Travolto sul cavalcavia a Milano, autista del bus indagato

È indagato per omicidio colposo l'autista del bus diretto all'aeroporto di Malpensa che ieri, 31 maggio, alle 4 di mattina, sul cavalcavia del Ghisallo a Milano, ha travolto e ucciso un 38enne di Senago che si trovava già a terra, forse per un malore o per altri motivi che l'autopsia dovrà accertare.

L'iscrizione del conducente è un atto necessario affinché la Procura milanese possa procedere con le indagini per far luce sulla dinamica dell'incidente.

La vittima è stata investita su una curva, mentre la sua auto era parcheggiata vicino e regolarmente. Le indagini, affidate alla Polizia Locale, escludono si sia trattato di una rapina in quanto l'uomo aveva al polso lo smartwatch ed è stato trovato il telefono e gli effetti personali. L'ipotesi, che solo l'esame autoptico potrà chiarire, è che sia uscito dall'auto per chiedere aiuto per via di un malore, come un attacco cardiaco, o che fosse sotto effetto di qualche sostanza.



