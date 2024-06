Scoperto deposito droga in casa, due arresti

Uno svizzero di 28 anni e un italiano di 22 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Milano, per aver allestito un deposito di circa 5 mila pastiglie di ecstasy in un appartamento in viale Zara.

Ieri mattina, durante un servizio di osservazione i poliziotti si sono nascosti sul pianerottolo dello stabile, bloccando i due che stavano uscendo dall'appartamento.

All'interno dello zaino del 28enne gli agenti hanno sequestrato 2 buste contenenti circa 5 mila pastiglie di colore blu a forma triangolare per un peso totale di oltre 1.600 grammi e un foglietto di carta contenente 1 grammo di Mdpv, la cosiddetta "droga dell'amore", che il giovane svizzero ha prelevato dalla tasca dei suoi pantaloni per poi farla cadere a terra nel tentativo di disfarsene. Nel taschino del gilet indossato dal 22enne i poliziotti hanno trovato altre dosi della stessa droga.





