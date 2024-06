Salvini: 'La Lega impegnerà il Parlamento a ripudiare la guerra'

"Nei prossimi giorni i gruppi della Lega alla Camera e in Senato proporranno dei documenti per impegnare tutto il Parlamento a rispettare l'articolo 11 della Costituzione, 'l'Italia ripudia la guerra'. Non possiamo lasciare ai nostri figli la terza guerra mondiale e nucleare sull'uscio di casa". Così il leader della Lega Matteo Salvini durante l'evento elettorale del Carroccio, oggi a Milano. "La Lega sarà la più bella sorpresa delle elezioni europee" ha aggiunto dal palco di piazza Duomo.

Presente al comizio anche il generale Roberto Vannacci. "L'8 e il 9 giugno - ha detto - sapete cosa fare: andate alle urne, votate per la Lega e scrivete il nome Vannacci sulla scheda. Al vostro segnale scateneremo l'inferno" ha concluso Vannacci citando il celebre film 'Il Gladiatore'.

"Ringrazio il generale Roberto Vannacci che vuole portare benessere e lavoro in Europa" ha detto Salvini, e subito dopo è partita la canzone 'Generale' di Francesco De Gregori.



