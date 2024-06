Report Integrato '23 di Despar Nord, ambiente, persone, comunità

Despar Nord (Aspiag Service), concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar per Emilia Romagna, Triveneto e Lombardia, ha presentato il Report Integrato 2023, in cui l'azienda illustra come crea valore e indica i traguardi raggiunti in sociale, sostenibilità ambientale,governance.

La strategia ESG di Despar Nord è allineata agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) Agenda ONU 2030, con 7 obiettivi linee guida nella crescita sostenibile, tra cui salute, energia pulita e lavoro dignitoso, riduzione delle disuguaglianze. Dal 2013 al 2022, Despar Nord ha investito 30 milioni nella riduzione dell'impatto ambientale, nell' efficientamento energetico e nel 2023 ha aumentato di 9 unità i siti certificati ISO 14001, che oggi sono 71. Sono state poi adottate soluzioni più green con impianti fotovoltaici e pompe di calore ad alta efficienza; vengono utilizzati impianti di refrigerazione a CO2 ad alta efficienza: nel 2023 ha utilizzato energia green per il 95,9%, risparmiando il 64,3% delle emissioni Scopo 2 - market based, rispetto al 2022. E' stato inviato a riciclo il 76,6% dei rifiuti prodotti. Nel 2023 a Despar Nord è cresciuta l'occupazione fino a 9.285 collaboratori di cui il 63,4% sono donne. Corporate Social Responsibility: l'azienda nei territori sostiene associazioni e realtà locali. Nel 2023 è continuato il contrasto agli sprechi alimentari: con Last Minute Market e Fondazione Banco Alimentare sono stati raccolti 1.460 tonnellate di prodotti alimentari per 3,2 milioni di pasti destinati a coloro che sono in difficoltà.

Per Angelo Pigatto, Dir.Relazioni Sindacali, Sostenibilità, Sicurezza Despar Nord, il 2023 "è stato un anno di traguardi: abbiamo celebrato i 10 anni dall'ottenimento della certificazione ISO 14001, abbiamo continuato a lavorare per ridurre gli impatti ambientali; moltissime sono state le iniziative di responsabilità sociale".



