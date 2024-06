Il Fiume dei Libri, tra gli ospiti Saviano, Scurati e Volo

Benedetta Tobagi, Maurizio De Giovanni, Roberto Saviano, Chiara Valerio, Fabio Volo, Antonio Scurati sono alcuni degli ospiti della prima edizione del festival letterario promosso dal Comune di Lodi, Il Fiume dei Libri, dal 13 al 16 giugno. La direzione artistica è affidata a Cadore 33 di Riccardo Cavallero e Teresa Martini. La rassegna nasce con l'obiettivo di trasformare la città, attraversata dal fiume Adda, in una piazza di riferimento culturale che sappia anche sensibilizzare su temi come l'acqua, l'ambiente, la sostenibilità.

"Lodi è un territorio che culturalmente va valorizzato, questo a partire dall'Adda che lo attraversa. Questa prima edizione per noi è quindi l'occasione per cominciare a seminare in un territorio, sviluppando nel tempo un progetto di largo respiro con il futuro coinvolgimento delle scuole. Abbiamo pensato a un programma che potrà soddisfare la richiesta del pubblico amante di generi molto diversi tra loro e che potrà riempire con entusiasmo la piazza antistante il Duomo per l'intero weekend", dichiara Teresa Martini.

"Sarà una prima edizione che metterà le basi per dare continuità al festival organizzando appuntamenti durante l'anno e - conclude Martini - ricordando sempre che ogni manifestazione culturale diventa l'occasione per conoscere, esplorare e poi ritornare nei territori che la ospita e per unire quindi il piacere di un viaggio a quello di una nuova esperienza culturale. Il Fiume dei Libri a Lodi per noi sarà questo: una forte connessione tra cultura, Lodi e i territori che vanno da Milano a Piacenza, dal cremasco al pavese".

"Si tratta di un evento di ampio respiro e di qualità che fa parte delle attività con cui l'Amministrazione vuole valorizzare il Fiume Adda. Vogliamo aprire la città e renderla attrattiva con un'iniziativa che ha l'ambizione di ampliarsi e di restare nel tempo e di caratterizzare la nostra Lodi", spiega Tommaso Premoli, consigliere particolare del sindaco per le politiche del fiume e di tutela del paesaggio.

"La rivitalizzazione dell'ambiente culturale cittadino - prosegue Premoli - va di pari passo con il grande progetto di riportare il fiume al centro della vita della nostra città. La cultura scorre come l'acqua, rendendo fertile tutto ciò che tocca".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA