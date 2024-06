Familiari vittime Covid, grazie all'Atalanta per striscione

"I familiari delle vittime - Questa coppa è anche per voi". Questo striscione, preparato dai tifosi, ha trovato posto prima sulla fiancata e poi sul frontale del bus scoperto con cui dirigenza, staff e giocatori dell'Atalanta hanno festeggiato nella parata trionfale a Bergamo venerdì sera, fin quasi mezzanotte e mezza, la conquista dell'Europa League il 22 maggio a Dublino col Bayer Leverkusen.

Si tratta di un tributo all''Associazione #Sereniesempreuniti - Familiari vittime Covid19 APS: "Siamo grati alla tifoseria per questo gesto che vale tantissimo - commenta Cassandra Locati, presidente dell'Associazione nata a Bergamo che da oltre 4 anni porta avanti la memoria di quanto accaduto nella primavera del 2020 -. La storica vittoria dell'Atalanta è dedicata a tutti i nostri papà, nonni, fratelli ma anche mamme, nonne e sorelle che tifavano la Dea e che sognavano di vivere la notte magica della finale".

"Grazie Atalanta - aggiunge Consuelo Locati, che con Cassandra ha perso, proprio a marzo 2020, papà Vincenzo, di Seriate, grande atalantino -. Grazie ai giocatori, alla società e a Gasperini per aver ricordato tutti gli atalantini che non ci sono più fisicamente ma che restano sempre nei nostri cuori".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA