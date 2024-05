Donatella Versace insignita del titolo di Grande Ufficiale Repubblica

Oggi Donatella Versace è stata insignita, del titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il titolo, conferito dal Presidente della Repubblica, è una delle più alte onorificenze del Paese. Il premio è stato consegnato dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia durante una cerimonia privata tenutasi in città.

Donatella Versace era accompagnata dalla famiglia e da alcuni amici, tra i quali anche Alessandro Zan, che l'ha sempre supportata nella lotta a supporto dei diritti della comunità LGBTQ+ internazionale. La stilista incontrerà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domani in Quirinale, nell'ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.

"Sono onorata - dice Donatella Versace - di ricevere questo premio dal Presidente della Repubblica italiana. È un riconoscimento non solo per me, ma per l'azienda che abbiamo fondato oltre quarant'anni fa, per il mio fantastico team e per la comunità internazionale di Versace che ogni giorno sostiene il "Made in Italy". Alla vigilia del Pride Month questo premio riflette anche l'urgenza di sostenere le minoranze, la libertà di espressione e l'inclusione, sia qui in Italia che nel mondo.

Tolleranza, empatia e amore incondizionato non sono mai stati importanti quanto lo sono nel mondo di oggi". Versace è stata al fianco del fratello Gianni fin dalla nascita dell'azienda nel 1978. Nel 1997, a seguito della scomparsa di Gianni, è diventata direttore creativo della maison. Donatella è co-presidente di The Rocket Fund, la campagna per la raccolta di 125 milioni di dollari a favore della Elton John AIDS Foundation per sostenere la missione di porre fine all'AIDS entro il 2030. È inoltre global ambassador di Stonewall e sostenitrice dell'LGBT Center di Los Angeles e di Checkpoint, una delle rare organizzazioni cliniche indipendenti dedicate alla prevenzione e alla salute sessuale della comunità LGBTQ+, con sede a Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA