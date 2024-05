Un uomo, di cui non si conosce ancora l'identità perchè non aveva documenti, è stato travolto e ucciso da un'autobus stamani, intorno alle 4, lungo il cavalcavia del Ghisallo, alle porte di Milano.

Oltre ai soccorritori del 118 che non hanno potuto fare nulla, sono intervenuti gli agenti della Polzia locale che stanno cercando di dare un'identità alla vittima e ricostuire la dinamica della tragedia.



