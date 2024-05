Polizia locale trova moto rubate nascoste in due camper

Erano nascoste in due camper, pronte per essere smontate e rivendute al mercato nero: le moto di grossa cilindrata, che erano appena state rubate, sono state ritrovate nei giorni scorsi dagli agenti dell'Unità Operativa della Polizia Locale di Milano, durante un controllo presso il campo nomadi di via Bonfadini 39.

I camper, solo apparentemente abbandonati, erano in realtà utilizzati come officine. All'interno sono state trovate anche le targhe e le carte di circolazione dei veicoli. I proprietari delle moto sono stati contattati e, raccolte le denunce, sono tornati in possesso del proprio veicolo.

Gli agenti hanno anche ritrovato diverse bici e monopattini elettrici, che sono stati sequestrati e registrati. Il Nucleo Bici Rubate della Polizia Locale ha pubblicato su facebook le foto delle bici ritrovate, per facilitare il ritrovamento dei proprietari.

Si stima che il valore della refurtiva sia pari a circa 60mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA