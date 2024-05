Musica classica in periferia a Milano, Bergamo e Varese

Regione Lombardia porta la musica classica nelle periferie, attraverso una rassegna di concerti in programma a giugno nei quartieri di edilizia residenziale pubblica Aler di Bergamo, Milano e Varese.

L'iniziativa, denominata 'Luoghi Insoliti, Spettacoli Straordinari: Quartieri in Concerto', è promossa dall'assessorato alla Cultura e dall'assessorato alla Casa e Housing sociale, in collaborazione con le Aler di Bergamo, Milano e Varese e le Fondazioni I Pomeriggi Musicali, Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano e Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala.

Tre le date in calendario: 3 giugno a Bergamo, 15 giugno a Milano e 27 giugno a Varese, per un totale di 5 concerti. Tutti gli appuntamenti in programma sono gratuiti.

"La cultura per essere apprezzata e fruita non solo dagli appassionati - ha dichiarato l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso - deve uscire dagli spazi che tradizionalmente si associano a essa. E proprio questo dialogo aperto con le città lombarde rappresenta nel modo migliore uno dei punti fermi del modo d'agire di Regione".

"Per migliorare i servizi abitativi lombardi - ha detto l'assessore regionale lombardo alla Casa e Housing sociale - ci sono diverse strade e intendo percorrerle tutte. Se da un lato lavoriamo per ammodernare gli appartamenti, snellire le procedure di assegnazione e ristrutturare interi caseggiati, dall'altro vogliamo che i quartieri Aler siano luoghi di condivisione, sicuri e con tutti i servizi necessari. Anche la cultura fa parte di questo percorso, perché crea aggregazione, inclusione e condivisione di spazi e di emozioni".



