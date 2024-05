Intesa, Papanicolaou al posto di Rottigni nominato all'Abi

A seguito della nomina a direttore generale dell'Abi, Marco Elio Rottigni, che lascerà il gruppo Intesa Sanpaolo alle fine del mese di giugno, la responsabilità della divisione International Subsidiary banks sarà assunta, a partire dal primo luglio, da Paola Papanicolaou, attuale Deputy head della divisione. L'istituto ringrazia Rottigni "per il significativo contributo professionale portato al gruppo, nel corso di una lunga e proficua esperienza in settori chiave della banca".

Gaetano Micciché, restando chairman della divisione Imi Corporate investment banking, è nominato chairman della divisione International subsidiary banks, ruolo nel quale potrà assicurare la propria esperienza e competenza maturata in posizioni di grande rilievo nel gruppo.

Su impulso del consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, viene poi costituita la cabina di regia 'Accelerazione sinergie international subsidiary banks' con il compito di facilitare il conseguimento di sinergie interdivisionali; la cabina sarà presieduta da Stefano Barrese, capo della divisione Banca dei Territori, e ne faranno parte Luca Bocca, Tommaso Corcos, Micciché, Mauro Micillo, Cristina Motta, Papanicolaou e Massimo Proverbio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA