In Lombardia 5 Cavalieri del lavoro, tre sono donne

Tra i Cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella cinque sono della Lombardia, tre dei quali donne.

Oltre alla presidente di Mondadori Marina Berlusconi riceveranno l'onorificenza in occasione della Festa della Repubblica, Eufrasio Anghileri, fondatore e amministratore delegato di Eusider gruppo attivo nel settore della siderurgia, e Maria Chiara Boni, fondatrice e presidente dell'omonima azienda, nota per il brand La Petite Robe.

C'è poi un altro nome noto, Caterina Caselli, cantante diventata amministratore delegato di Sugar Music, etichetta discografica e casa editrice musicale da lei fondata nel 1989 e che ha realizzato i progetti discografici di numerosi interpreti della musica italiana contemporanea come Avion Travel, Paolo Conte, Elisa, Ligabue e Gianna Nannini. L'altro neo Cavaliere lombardo è Giovanni Sgariboldi, fondatore e amministratore di Euroitalia, azienda di profumi, fragranze e prodotti cosmetici con un portafoglio di licenze che dai tre brand iniziali Oleg Cassini, Reporter e Enrico Coveri, conta oggi i marchi di proprietà Naj Oleari, Reporter, Atkinsons e I Coloniali.

La federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro riunisce tutti i Cavalieri del lavoro, concorre con i suoi gruppi regionali alla segnalazione di candidature per il conferimento dell'onorificenza dell'ordine al 'Merito del lavoro', ha il compito di illustrare le iniziative dei Cavalieri del lavoro e di tenere alto il prestigio dell'ordine. Eletto nel 2019 e confermato nel 2022, il presidente della federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro è Maurizio Sella.



