Il Grana Padano si racconta con l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale per raccontare la storia e i valori del Grana Padano. E' quanto ha realizzato il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano di Desenzano (Brescia) con il progetto 'Il nostro futuro ha una storia', di cui va in onda da oggi il primo episodio sui social media.

L'iniziativa ha come scopo quello di "proiettare la storia del marchio nel futuro del mondo digitale - si legge in una nota - grazie all'utilizzo delle tecnologie più all'avanguardia nel campo dell'Ia". Per realizzarlo il Consorzio si è rivolto all'agenzia Serviceplan, che ha collaborato con InfluAction e Vois.



