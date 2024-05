Gori dà la medaglia d'oro all'Atalanta, 'è l'essenza del calcio'

"Per statuto, la massima onorificenza civica viene conferita a chi ha dato lustro alla città e l'Atalanta ci ha regalato una grandissima gioia, rendendoci fieri di essere bergamaschi". Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, nell'assegnare la Medaglia d'Oro della Città di Bergamo nel Consiglio comunale straordinario nella sede municipale di Palazzo Frizzoni.

"C'è bisogno di eroi che ci riportino all'essenza del calcio al di fuori di denaro, grandi investitori e stipendi d'oro. La conquista dell'Europa League è il successo di una squadra di provincia che arriva a grandi risultati attraverso lavoro e passione: esempi che ci restituiscono all'essenza del calcio, come il Leicester, l'Union St-Gilloise e il Calais in Coppa di Francia", ha continuato il primo cittadino.

Gori era all'Aviva Stadium il 22 maggio per seguire la finale col Bayer Leverkusen. "L'Atalanta è Bergamo vestita di neroblu per salire sul tetto d'Europa. C'eravamo tutti, a Dublino, in piazza e nelle case - ha spiegato -. Questa è una storia che comincia nel 1907 nel ristorante Coreggi a opera di cinque studenti del Liceo Sarpi e continua con la fusione con la Bergamasca nel 1920, accompagnata nei suoi successi come negli insuccessi. Oggi ci ha regalato un sogno che credevamo di non poterci permettere".

"Mi rimproverano di non essere nato atalantino: nato a Bergamo, sono cresciuto a Mestre da ammiratore di Gianni Rivera.

Sono diventato atalantino quando nell'azienda in cui lavoravo da un giorno all'altro sono diventati tutti milanisti come lo ero io", scherza il sindaco. Che conclude: "Il legame fortissimo col territorio e il modello di gestione della famiglia Percassi da otto anni s'è saldato col talento rivoluzionario di un allenatore capace di fare la differenza, ovvero Gian Piero Gasperini. Da lì l'Atalanta ha ingranato un'altra marcia ed è diventata di un'altra categoria. I miei due mandati da sindaco si sono intrecciati alle vicende di questa squadra: insieme abbiamo condiviso il percorso dallo stadio, aggiudicato con asta pubblica, all'Europa League".



