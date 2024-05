Cittadini per l'aria, a Milano scuole in zone con troppa NO2

Tutte le oltre mille scuole nel territorio del Comune di Milano sono esposte a concentrazioni di biossido di azoto (NO2) che superano la soglia di 10 µg/mü di NO2 indicata dalle linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale per la Salute. Oltre la metà di queste, sono collocate in aree la cui esposizione supera addirittura il limite di legge di 40 µg/mü di NO2, un limite di quattro volte superiore a quello indicato dall'OMS (10 µg/mü) a protezione della salute umana. E' quanto emerge dalla lettura delle nuove mappe del biossido di azoto messe online oggi da Cittadini per l'aria, realizzate con i dati - strada per strada - raccolti dai cittadini tra il 4 febbraio e il 4 marzo 2023, posizionando per quattro settimane 650 campionatori che hanno rilevato le concentrazioni del biossido di azoto.

Le mappe sono state sviluppate in modo tale da consentire a cittadini di digitare il proprio indirizzo e verificare non solo la stima delle concentrazioni su base annua per ciascun luogo, con un dettaglio di 50 mt per 50 mt, ma anche, per l'esposizione cronica al livello di inquinamento stimato, l'aumento del rischio di mortalità e di infarto per gli adulti. Sulla mappa di Milano, c'è anche la possibilità di cercare direttamente i nomi degli istituti scolastici per trovare i dati relativi all'incremento di incidenza di asma e di patologie respiratorie nei bambini e nelle bambine. I dati raccolti hanno consentito ai ricercatori del Comitato scientifico di Cittadini per l'Aria di creare, grazie ad un modello Intelligenza Artificiale, una mappa che stima la concentrazione media annua in ogni punto della città. Con questo sistema di machine learning, a partire dai dati raccolti da centinaia di cittadini/e, era stata stimata per il 2020 una mortalità annua causata dall'esposizione cronica al biossido di azoto di 1500 persone a Milano.



