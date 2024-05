Assessore Milano, temporali ma Seveso e Lambro sotto controllo

"Stanotte diversi temporali sono passati, ma Seveso e Lambro sotto controllo. Il Seveso aveva la vasca pronta ad entrare in funzione, abbiamo visto che ha già salvato Milano due volte, il 10 marzo e il 15 maggio".

Lo rende noto sui social l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, il quale spiega che "il Lambro è salito oltre i due metri; se vogliamo proteggere il parco e il quartiere di Pontelambro dobbiamo fare una vasca anche per il Lambro. Lavoriamo con Regione per averla quanto prima".



