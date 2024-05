Arpa Lombardia si riorganizza, nascono nuovi dipartimenti

Un nuovo modello organizzativo per Arpa Lombardia con novità strutturali sia a livello centrale che provinciale. Nell'Agenzia regionale per la protezione ambientale nascono il dipartimento di Monza-Brianza, che si stacca da quello di Milano, e due dipartimenti regionali centrali, uno per l'Innovazione e l'altro per le Prestazioni Analitiche.

Da lunedì prossimo a capo dei dipartimenti territoriali ci saranno: a Milano, Calogero Trizzino, a Monza-Brianza Simona Invernizzi, a Brescia Maria Luisa Pastore, a Bergamo Maria Teresa Cazzaniga, a Lecco-Sondrio Emma Porro, a Como-Varese Fabio Carella, Cremona-Mantova con Gian Paolo Oneda e Lodi- Pavia con Beatrice Melillo.

"In questo modo diamo vita - dichiarano la presidente Lucia Lo Palo e il direttore generale Fabio Cambielli - a una struttura più snella. Oggi più che mai parlare di ambiente significa coinvolgere in maniera trasversale il benessere e la qualità della vita, le innovazioni tecnologiche e la crescita delle imprese".

A livello centrale, come si legge in una nota, il modello si basa "sull'unitarietà della direzione strategica costituita dal direttore generale insieme al direttore amministrativo e ai direttori tecnici".

La novità riguarda l'accorpamento di settori in dipartimenti regionali. Si tratta di due direzioni tecniche: una su 'Controlli e Prevenzioni Rischio Antropico' con a capo Madela Torretta, l'altra su 'Monitoraggi e Prevenzione del Rischio Naturale' guidata da Orietta Cazzuli.

Vedono la luce due nuovi dipartimenti centrali: il dipartimento regionale per l'Innovazione, la Ricerca e la Sostenibilità con al vertice Angelo Zicoia e il dipartimento regionale per le Prestazioni Analitiche impegnato nelle analisi di laboratorio inclusa la radiochimica e l'olfattometria, guidato da Valeria Frattini.



