Al via la prima edizione di Fiera Milano Live

La musica dal vivo a Milano ha trovato una nuova sede per l'estate, Fiera Milano, grazie a un accordo tra Vivo Concerti, società che produce e promuove concerti e tournée, e Fiera Milano, che annunciano oggi Fiera Milano Live, un cartellone di undici concerti di artisti italiani e internazionali per un calendario, dal 12 giugno al 2 settembre, che spazia dal pop all'urban fino al rap, alla dance, all'elettronica e all'indie.

All'interno di Cargo 1, spazio di 60mila metri quadrati nel quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho), ci saranno anche un'area volley e una ruota panoramica, ma soprattutto i live di artisti come Nicki Minaj - riferimento della cultura rap-pop degli ultimi 15 anni - gli Arcade Fire, che festeggeranno sul palco milanese il 20esimo anniversario del loro album cult Funeral, e poi Evanescence, Paul Kalkbrenner, Marc Anthony & Gente De Zona e Black Eyed Peas.

Diversi anche gli artisti italiani, come il padre indiscusso della musica dance Gigi D'Agostino, ma anche i pilastri della scena rap italiana Salmo & Noyz e il fenomeno musicale tra i più eclatanti dell'Italia degli ultimi anni Geolier. Chiuderà la stagione il live show EM15 di Emis Killa, che proprio lì festeggerà i 15 anni di carriera con tanti ospiti.



