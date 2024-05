Torna la Milano Beauty Week, 'settore fattura 15 miliardi'

Milano Beauty Week torna ad animare il capoluogo lombardo dal 25 al 29 settembre 2024 con un ricco palinsesto che, come per le precedenti edizioni, si propone di coinvolgere la cittadinanza, guidandola alla scoperta di una filiera che si colloca tra le eccellenze del made in Italy. Numerosi gli eventi confermati, declinati nei temi-guida di innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione. La terza edizione della settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere registra la conferma dei due hub principali dell'evento: il beauty village all'interno dello storico Palazzo Giureconsulti, a pochi passi dal Duomo, e Palazzo Castiglioni, dove saranno ospitate le iniziative charity legate a Milano Beauty Week. Alcune delle iniziative targate Milano Beauty Week saranno ampliate e rafforzate nelle aree del centro. I Beauty Cube saranno infatti distribuiti lungo via dei Mercanti, piazza Duomo, piazza San Babila, mentre quattro Beauty Tram proporranno ancora più percorsi per vivere esperienze di bellezza inedite a bordo degli iconici mezzi milanesi. Nel 2023 il fatturato totale dell'industria cosmetica in Italia ha superato i 15,1 miliardi di euro. "Se si considera l'intero sistema economico della cosmesi - ha sottolineato il presidente di Cosmetica Italia Benedetto Lavino -, dalle aziende che producono cosmetici ai macchinari per la produzione e il confezionamento, al packaging, alle materie prime, alla distribuzione, alla logistica e al retail, il fatturato generato è di 38,7 miliardi di euro". Alla presentazione dell'iniziativa, che si è svolta questa mattina a Palazzo Marino, era presente, tra gli altri, anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Questo settore - ha sottolineato - sta facendo uno sforzo per rendersi più sostenibile. Per questo è una settimana importante. Ricordo che sono 40mila gli addetti di questo settore, che sta diventando uno degli elementi che caratterizzano Milano. Per cui per noi è importante stare al loro fianco".



