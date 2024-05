Torna il Polo nel Milanese con 'El Porteño Golden Cup'

Dal 30 maggio al 2 giugno torna lo spettacolo del Polo con la terza edizione del El Porteño Golden Cup. Il Mimosa Polo Club, di via Arluno a Pogliano Milanese, in provincia di Milano, ospiterà la quattro giorni di gare della manifestazione, organizzata da Dorrego Company e promossa da Fabio Acampora e Sebastian Bernardez, proprietari, insieme ad Alejandro Bernardez, dei ristoranti El Porteño di Milano e Roma.

L'ingresso per il pubblico è gratuito. Le partite nei primi tre giorni inizieranno alle 10 del mattino e proseguiranno nel pomeriggio a partire dalle 16. Domenica 2 giugno via alle tre finali dalle 10. A disposizione un Children Park, una zona Hospitality con food and beverage della tradizione argentina e per i più piccoli la possibilità di cavalcare mini-pony.

Novità della El Porteño Polo Golden Cup 2024 l'iniziativa sociale di raccolta fondi a beneficio dell'Associazione 'Amici del Centro Vittorio di Capua, OdV' che supporta il Centro di Riabilitazione Equestre dell'Ospedale Niguarda di Milano che promuove percorsi riabilitativi di pazienti con problematiche inerenti alla neuropsichiatria infantile.

Tra i cavalieri più titolari e di fama internazionale spiccano i nomi di Joaquin Martin, Federico Tevez, i fratelli Francisco ed Edoardo Menendez e Segundo Contesse. Saranno in totale 144 cavalli che si avvicenderanno durante le partite.





