Sognando Parigi, sulla Rai la docuserie di Allianz

'Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo' è la nuova docuserie ideata da Allianz, prodotta in partnership con Yam 112003 e in collaborazione con Rai, con episodi che andranno in onda ogni domenica su Rai 2 e in streaming su RaiPlay a cominciare da domenica 2 giugno e fino al 14 luglio. Successivamente saranno riproposti ogni lunedì su Rai Sport.

Protagonisti sono appunto sette atleti e paratleti, Ambassador di Allianz per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, bandiere dello sport azzurro e del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, ossia Thomas Ceccon, Antonio Fantin, Giulia Ghiretti, Aziz Abbes Mouhiidine, Sofia Raffaeli, Giorgia Villa e Alice Volpi.

La docuserie è stata presentata in anteprima ai dipendenti Allianz il 29 maggio alla presenza della regista Katia Bernardi e dell'autrice Chiara Parodi. Sette puntate da 22 minuti dove si intrecciano le storie degli atleti che ruotano attorno a sette valori fondamentali: talento, responsabilità, dinamismo, impegno, inclusione, cura/condivisione, ambizione.

Voce narrante di tutte le storie del progetto, realizzato con Rai Pubblicità, è dell'attore e autore Gianfelice Facchetti.





