Minaccia ristoratore e carabinieri con un coltello, arrestato

Un uomo di 30 anni, marocchino, irregolare, è stato arrestato dai carabinieri mentre camminava per strada con un coltello lungo 30 centimetri in mano, dopo aver minacciato un ristoratore e per aver cercato di aggredire gli stessi militari ieri sera a Desio (Monza e Brianza). L'uomo, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per altri reati, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

I militari sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto da parte di alcuni cittadini che hanno visto l'uomo agitare il coltello ed entrare in un ristorante. Il titolare del locale ha poi raccontato ai carabinieri che, poco prima, il marocchino aveva fatto ingresso nel suo locale e lo aveva minacciato con l'arma.

Il 30 enne è stato individuato poco lontano, nascosto tra i cespugli. Alla vista dei militari, probabilmente sotto effetto di qualche sostanza stupefacente, ha estratto il coltello e lo ha puntato contro i carabinieri i quali sono riusciti a neutralizzarlo usando il taser. Arrestato, l'uomo si trova ora in carcere per decisione del gip di Monza che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.



