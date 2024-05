Matteotti: undici artisti gli dedicano ritratti e opere a Milano

Tra le iniziative per i 100 anni dal delitto Matteotti, c'è una mostra che il Centro Internazionale di Brera ospiterà dal 4 all'10 giugno: 'Gli artisti per Matteotti'. Sono 11 maestri pittori che hanno realizzato le opere, esposte con il Patrocinio degli Amici dell'Accademia di Brera, interpretando ciascuno a modo proprio la figura del politico ucciso nel giugno del 1924.

Il Centro Internazionale di via Formentini il 4 giugno organizza inoltre una giornata interamente dedicata a Giacomo Matteotti, con momenti di informazione 'su documenti esclusivi e catalogati sul sistema Bibliotecario nazionale in custodia della Biblioteca di Critica Sociale e Avanti!', un concerto e la visione della pièce teatrale La Valigia Ritrovata, riproduzione video dello spettacolo realizzato su testo di Magda Poli, e che gira per le scuole milanesi dal 9 aprile.



