Maltempo: evacuazione delle comunità del Parco Lambro a Milano

L'Unità di crisi locale coordinata dalla Protezione civile comunale, riunitasi nel pomeriggio a Milano, ha deciso di evacuare preventivamente le comunità presenti al Parco Lambro e di alzare il livello di monitoraggio al quartiere Ponte Lambro. Inoltre sono state svolte verifiche relative alla vasca di laminazione del Seveso al Parco Nord affinché sia pronta a entrare in funzione in caso di necessità.

Lo rende noto Palazzo Marino.

La decisione è stata presa a causa di una perturbazione in arrivo sul bacino idrico di Milano, prevista particolarmente forte nella notte.



