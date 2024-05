I Metallica sostengono il progetto benefico SpesaSospesa

I Metallica, con il loro concerto di ieri sera a Milano, hanno deciso di sostenere con una donazione di 20mila euro il progetto di solidarietà SpesaSospesa.org della Fondazione Lab00 ETS, scelto come beneficiario per l'unica tappa italiana del M72 World Tour del quartetto.

La donazione di 20.000 euro sarà effettuata attraverso l'organizzazione filantropica creata dai membri e dal management della band, All Within My Hands (AWMH) con Iveco Group che effettuerà il match della donazione.

Ad ogni tappa del tour la band e Iveco Group, sponsor europeo del tour, individuano due enti non profit partner per sostenere la comunità locale e il territorio. Per l'unica tappa italiana del tour la band, attraverso la propria Fondazione AWMH, ha scelto come beneficiario della donazione SpesaSospesa.org, il progetto di solidarietà circolare nato nel 2020 per combattere lo spreco e aiutare le famiglie più fragili su tutto il territorio nazionale.

In particolare i fondi ricevuti supporteranno l'acquisto, il recupero e la distribuzione di beni di prima necessità alimentari e non alimentare per sostenere famiglie in situazione di fragilità economica e sociale anche temporanea.



