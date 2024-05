Bernini: 'Università di Pavia modello di un ecosistema virtuoso'

"Quando cresce l'Università, come sta facendo quella di Pavia, cresce tutto ciò che dà valore al vivere insieme, che per i giovani è fatto di studio e di sport che non sono un'alternativa fra loro. Qui c'è una comunità straordinaria, formata da studenti, atleti, docenti, personale tecnico-amministrativo che vive la città. Ma Pavia sta andando anche oltre. C'è un ecosistema dove Università, centri di ricerca, alta formazione, imprese e istituzioni collaborano in modo virtuoso. Un modello di eccellenza". Lo ha detto il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo oggi a Pavia per l'inaugurazione di nuove strutture per lo studio e lo sport.

Il taglio del nastro è avvenuto in occasione dell'apertura dell'Anno sportivo universitario dell'Ateneo pavese. "I nuovi spazi sono stati pensati per dare alla comunità studentesca ulteriori luoghi di qualità per lo studio e la discussione da un lato e per lo sport dall'altro - ha sottolineato il rettore Francesco Svelto - Questo recupero è parte di un progetto ampio che sta interessando una porzione davvero consistente del nostro patrimonio edilizio".

L'intervento è stato possibile anche grazie ai finanziamenti del Ministero e di Regione Lombardia. Per trovare nuovi spazi residenziali per gli studenti, l'Ateneo pavese ha acquisito il Collegio Don Bosco, realizzerà un altro Collegio nell'ex sede dell'istituto Mondino e vuole avviare un dialogo con i privati per costruire nuove residenze nell'area ex-Neca e nell'ex clinica Morelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA