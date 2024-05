Atalanta, Kolasinac resta a rischio per la Fiorentina

Ancora dubbi, nell'Atalanta, su Sead Kolasinac per il recupero di domenica prossima con la Fiorentina. Il difensore bosniaco si è ancora allenato a parte per i postumi infiammatori al ginocchio sinistro nella finale di Europa League col Bayer Leverkusen, quando era rientrato dalla lesione al bicipite femorale sinistro subita nella semifinale di andata a Marsiglia 13 giorni prima.

Il giocatore a breve dovrebbe comunque rientrare in gruppo.

L'unico sicuro assente è Marten de Roon, che salterà anche gli Europei in maglia Olanda per la lesione del bicipite femorale sinistro riportata nella finale di Coppa Italia con la Juventus il 15 maggio.

Escluso un turnover troppo ampio, visto l'obiettivo terzo posto ottenibile solo vincendo. Confermati, rispetto al 3-0 al Torino, Carnesecchi in porta, Toloi, Scalvini e Djimsiti in difesa, Pasalic in mezzo e uno tra De Ketelaere e Lookman in avanti.

Sulle corsie, Hateboer rientra dalla squalifica contendendo il posto a Holm o Zappacosta, con Ruggeri a sinistra dal 1'. In mezzo, invece, torna Ederson dopo il riposo precauzionale per la contusione al ginocchio sinistro, con Koopmeiners o l'alternativa Miranchuk sulla trequarti e Touré al centro dell'attacco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA