Una rivolta messa in atto da alcune decine di detenuti è in corso al carcere minorile Beccaria di Milano, nei mesi scorsi già al centro delle cronache per una serie di abusi documentati su reclusi minorenni. Dopo aver sfasciato l'interno di alcune celle diversi detenuti si sarebbero barricati in una zona dell'istituto. Il carcere è circondato da diverse volanti della polizia.



