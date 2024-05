Picchiato e sequestrato perché ritrattasse denuncia, 3 arresti

Tre uomini, italiani di 36, 37 e 52 anni residenti nelle province di Monza e Lecco, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona.

Il gip di Monza ha firmato la loro ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, a seguito di un'indagine sull'aggressione a un 40 enne di Bernareggio (Monza), malmenato e rinchiuso in un bar nel novembre del 2023.

I tre, due incensurati di Bernareggio (Monza) e Lomagna (Lecco), e un 52enne già noto alle Forze dell'ordine domiciliato nel comune di Vimercate, secondo le indagini in quell'occasione lo hanno prelevato all'interno di un locale e trascinato e rinchiuso con loro nel bagno, privandolo del cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto.

Poi lo hanno costretto a salire con loro su una macchina e minacciato perché ritrattasse una denuncia per lesioni che aveva sporto contro di loro, dopo che lo avevano violentemente picchiato per indurlo a prendersi tutta la responsabilità di una rapina per la quale lo stesso 40 enne risulta indagato insieme a un conoscente dei suoi tre aggressori.

L'uomo era poi stato rilasciato in aperta campagna e a quel punto ha deciso di denunciare nuovamente.



