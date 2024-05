Percassi, all'Atalanta abbiamo fatto ripartire un mondo nuovo

"E' una cosa pazzesca quella che stiamo vivendo. A 15 anni mi presero all'Atalanta e feci tutto il settore giovanile. Non ero un fenomeno ma 'picchiavo'. Poi a 40 anni siamo rientrati nella società, abbiamo fatto ripartire un mondo nuovo fino a quel momento trascurato. Abbiamo rifatto lo stadio, puntato tanto su Zingonia e da lì sono usciti giocatori importanti, fondamentale per una realtà provinciale e per tenere anche sotto controllo i costi": lo dice il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, nel ricevere a nome del club il premio Rosa Camuna per la conquista dell'Europa League.

"Abbiamo fatto un grande campionato - continua Percassi - poi bisogna inchinarsi a loro, troppo forti", dice con un sorriso rivolgendosi all'ad dell'Inter, Beppe Marotta, presente sul palco. "Bisognerà escluderli un anno. Marotta è un vero fuoriclasse, ha giocato anche all'Atalanta, qualcosa ha imparato", ha concluso sempre col sorriso il presidente della Dea.



