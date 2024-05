Marotta, Rosa Camuna premio che non dimenticherò mai

"Questa sede rappresenta la mia identità. Sono nato a Varese e cresciuto in Lombardia.

L'esperienza qui mi è servita tantissimo. Perseveranza, umiltà e coraggio sono valori che mi hanno accompagnato e mi sono serviti per diventare in primis uomo e poi come dirigente. Questo è un premio che mi ricorderò per sempre": lo dice l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, nel ricevere il premio Rosa Camuna 2024 a Palazzo Lombardia.

"Meglio la Rosa Camuna o la stella? Entrambe. Credo che si possano dare in simbiosi. Sono entrambi grandi risultati, grandi riconoscimenti e vissuti a Milano hanno sicuramente un'enfasi particolare", ha aggiunto a margine l'ad.

Marotta si è poi complimentato con l'Atalanta e agli altri club lombardi protagonisti di storiche promozioni. "Passo dopo passo l'Atalanta ha conquistato la vetta del calcio europeo.

L'identità bergamasca è sempre vincente. In Serie A ci sono cinque squadre lombarde, con la Cremonese potrebbero arrivare a sei, la Lombardia è sempre in primo piano".



