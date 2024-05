L'energia dei Metallica scatena il popolo metal a Milano

Preceduti come sempre accade dal 1983 dalle epiche note de 'L'estasi dell'oro' di Ennio Morricone, i Metallica hanno fatto il loro ingresso sul gigantesco palco montato all'interno dell'Ippodromo Snai La Maura, a Milano, in quella che sarà l'unica data italiana per il quartetto di Los Angeles.

Accolta dal boato degli oltre 70 mila fan che hanno riempito il pratone dell'ippodromo, in quello che è il più affollato concerto nel nostro Paese della band che rappresenta l'anello di congiunzione tra l'heavy metal e il grande pubblico, James Hetfield e compagni hanno subito sferzato le loro truppe con la scarica di adrenalina di Creeping death e le atmosfere pesanti di For whom the bells toll, classici tratti dal loro secondo album Ride the lightning, mentre sul palco sprizzavano un'energia inversamente proporzionale ai loro sessant'anni.

Il quartetto californiano ha ripreso a girare l'Europa lo scorso 24 maggio dall'Olympiastadion di Monaco con l'M72 tour, lo show partito lo scorso anno dopo la pubblicazione del loro dodicesimo album, 72 Seasons. Il concerto dei Metallica, aperto dagli orrorifici Ice Nine Kills e dal groove metal dei Five Finger Death Punch, inaugura l'edizione 2024 degli I-Days Milano Coca-Cola, festival che porterà nel capoluogo lombardo da qui a metà luglio una lunga lista di artisti, tra cui Lana Del Rey, Green day, Queen of the stone age e Bring me the horizon, e per il quale sono stati venduti oltre 400 mila biglietti.



