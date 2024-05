La storia della Lombardia nelle scuole, il pdl della Lega

La Lega, in occasione della festa della Lombardia, ha presentato un progetto di legge per far sì che il Consiglio regionale promuova un concorso nelle scuole per favorire la conoscenza della storia della Regione.

"Il 29 maggio rappresenta un momento di orgoglio e di riflessione sulle radici e l'identità di questa terra, che ha contribuito in maniera fondamentale alla formazione e allo sviluppo del Paese, e continua a farlo", commenta il capogruppo in Regione del Carroccio Alessandro Corbetta. "Il nostro obiettivo - aggiunge - è di riempire sempre più di contenuti la festa della Lombardia e, grazie a questa iniziativa, di portare la cultura lombarda nelle scuole e far innamorare gli studenti della propria terra, scoprendola e studiandola".

Per l'attuazione sono previsti 50 mila euro per ogni annualità dal 2024 al 2026.



