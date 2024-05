Inter: Marotta, nessuna preoccupazione per il rinnovo di Lautaro

"Lautaro? Non c'è preoccupazione.

Sono dinamiche tipiche del mondo del calcio. Ha grande senso di appartenenza e questo faciliterà la negoziazione con il suo agente, non c'è sicuramente fretta. A tempo debito affronteremo queste situazioni che sono, a mio giudizio, ordinarie": lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta a margine della consegna del premio Rosa Camuna di Regione Lombardia. Con la nuova proprietà si dovrà discutere anche del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi: "C'è voglia di continuare e prolungare il contratto.

Vogliamo metterlo in condizione di lavorare con continuità, il suo ciclo può andare avanti per tanto tempo".



