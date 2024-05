L'aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dei tre militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza deceduti oggi in Val Masino, in provincia di Sondrio.

Il capogruppo di Iv Enrico Borghi ha dato la notizia dell'incidente mortale, e il presidente La Russa ha deciso di far osservare subito un minuto di silenzio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA