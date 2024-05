In Lombardia telemedicina gratuita per pazienti cardiopatici

Dal prossimo mese di giugno, i cittadini residenti o domiciliati in Lombardia, con esenzione per patologie cardiovascolari, potranno accedere gratuitamente nelle farmacie lombarde ai servizi di telemedicina. Tra questi l'holter pressorio, l'holter cardiaco e l'Ecg.

Per poter usufruire di queste prestazioni bisognerà dotarsi di ricetta bianca firmata dal medico. Il servizio sarà successivamente esteso ai pazienti diabetici.

È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta regionale.

Con questo progetto del Ministero della Salute, che terminerà a dicembre 2024, Regione Lombardia, si legge in una nota, "mira a trasformare le farmacie in centri che offrono prestazioni e servizi sanitari".

"Il ruolo delle farmacie - ha commentato l'assessore al Welfare Guido Bertolaso - è lo stesso di noi medici e di tutti quelli che si occupano di salute: essere utili ed essere a disposizione dei propri concittadini. Le farmacie già svolgono una funzione essenziale nel Welfare in Lombardia, al di là del compito di fornire i farmaci per le varie patologie (lo scorso anno sono stati erogati più di 80 milioni di medicinali), e ormai possono essere considerate veri e propri presidi sanitari di prossimità".

Holter pressorio, Holter cardiaco ed Ecg "sono esami che forniscono una serie di indicazioni necessarie per poter fare le giuste diagnosi e adottare le terapie corrette in ambito cardiovascolare - ha aggiunto Bertolaso - permettendoci di dare un ulteriore impulso alla riduzione delle liste di attesa".





