In casa droga e nel palazzo un fucile e una doppietta

Un uomo di 29 anni, con precedenti, è stato arrestato dai carabnieri a Melzo (Milano) perchè in casa aveva 106 grammi di cocaina, della marijuana, sostanza da taglio oltre a più di 3mila euro.

I militari, che hanno controllato l'uomo per strada e l'hanno trovato con due dosi di cocaina, hanno perquisito la sua abitazione trovando il grosso della droga. Quando hanno esteso i controlli all'intero stabile, nella zona delle cantine hanno trovato un fucile semiautomatico e una doppietta che sono stati sequestrati in attesa di sapere a chi appartengano.



