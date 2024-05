Il Rosa Camuna a Bossi, Marotta, Omar Pedrini e Confalonieri

Il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi, il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, Domenico Dolce e Stefano Gabbana e l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta. Ma anche Omar Pedrini, Ambra Angiolini, suor Monia Alfieri e don Antonio Mazzi. Sono alcune delle personalità premiate con il Rosa Camuna, la più alta onorificenza istituita dalla Regione Lombardia, in occasione della giornata in cui si celebra la 'Festa della Lombardia'.

La cerimonia si è aperta con un momento di commemorazione dei tre giovani militari della Guardia di Finanza scomparsi nel pomeriggio durante un'esercitazione in Val Masino.

"Oggi - ha sottolineato il presidente lombardo Attilio Fontana - si celebra la 'Festa della Lombardia', dedicata a tutti i lombardi e a chi ha scelto di vivere, lavorare e costruire una famiglia nella nostra splendida Regione".

La Rosa Camuna, ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, "è un premio alla comunità lombarda.

In questo riconoscimento ritroviamo l'identità dei nostri territori e della nostra gente: il saper fare, l'agire concreto e la solidarietà". Bossi, per aver aperto "la strada al processo di riforme costituzionali", Ambra Angiolini, "artista di grande umanità", e il cantante Mahmood, assente alla cerimonia, sono alcuni dei premiati scelti direttamente da Fontana, così come Confalonieri e Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Riconoscimenti, tra gli altri, anche per l'associazione nazionale bersaglieri della Lombardia, per il generale Camillo De Milato e per il progetto multimediale inclusivo 'Il mondo di Leo'.

Menzione speciale anche per l'ex calciatore Gigi Riva, scomparso lo scorso gennaio, e per l'Atalanta, vincitrice dell'Europa League, per il Como, promosso in Serie A, e per il Mantova, promosso in Serie B.



