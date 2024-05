Un motociclista di 45 anni è morto all'alba in un incidente avvenuto a San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda nel Bresciano.

L'uomo si è schiantato contro una barriera in cemento che delimitava un cantiere aperto dall'Anas all'altezza dello svincolo per Pozzolengo ed è morto sul colpo.

Il cantiere era regolarmente segnalato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA