Disabilità: Lombardia, rimodulazione prorogata all'1 agosto

Regione Lombardia stanzierà nei prossimi giorni ulteriori 2 milioni di euro, che si andranno ad aggiungere ai 30,5 già messi a disposizione lo scorso 18 marzo, e disporrà la proroga all'1 agosto 2024 dell'avvio della rimodulazione del buono mensile riconosciuto alle persone con disabilità gravissima e anziani non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale assistite dal solo caregiver familiare (Misura B1).

E con l'assestamento di bilancio di luglio, come viene sottolineato in una nota della Regione, la Lombardia stanzierà altri 8,5 milioni di euro così da "evitare liste di attesa" e garantire, allo stesso tempo, la presa in carico dei cittadini in condizione di disabilità gravissima.

Questo, in sintesi, l'esito dell'incontro fra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - promosso con l'assessore alla Famiglia e Disabilità, Elena Lucchini - e Alessandro Manfredi di Ledha Fish; Angelo Achilli di Fand Lombardia; Valeria Negrini del Forum del Terzo settore; Emilio Rota e Salvatore Semeraro di Anffas Lombardia e Emilio Agosti di Anmic.

Hanno partecipato anche i direttori generali delle direzioni regionali Welfare e Famiglia e Solidarietà sociale. Si tratta del primo step di un percorso che continuerà anche nei prossimi mesi con la convocazione del Tavolo 'Fna' e che servirà a rendere strutturale quanto concordato oggi.

Proprio per questo l'impegno condiviso con le associazioni più rappresentative "è quello di proseguire con un percorso comune, grazie a un dialogo che non è mai venuto meno".



