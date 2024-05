Cordata dei 3 militari precipitata dopo cedimento della roccia

Si stava svolgendo un'esercitazione in quota, quando una delle due cordate di militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza è precipitata perché la roccia, all'improvviso, ha ceduto sotto i piedi dei ragazzi del colonnello Giuseppe Cavallaro impegnati nell'allenamento per migliorare la loro preparazione in vista dei che effettuano ogni anno sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna.

Le tre giovani vittime prestavano servizio nelle Stazioni di Madesimo, due di loro, e in quella del capoluogo valtellinese.

Si tratta di tre ragazzi valtellinesi: il più grande residente nella zona di Tirano, operativo nella squadra del luogotenente Christian Maioglio con sede al Comando provinciale della GdF, e gli altri due originari di Bormio e in forza al team guidato dalla collega Alessia Guanella a Madesimo, il paese turistico dell'alta Valle Spluga.



