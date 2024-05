Casa Azzurri apre a Milano Centrale per gli Europei

L'unica Casa Azzurri italiana aprirà il 13 giugno a Milano Centrale con la prima edizione estiva di Senstation, il format di Grandi Stazioni Retail che da due anni anima il Natale in Piazza Duca D'Aosta. Nell'area antistante la stazione sarà infatti possibile visitare Casa Azzurri grazie alla presenza della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio), ma anche seguire con Coca-Cola le partite degli Europei, sfruttare lo Skate Park di Plenitude e assistere ai campionati di Pattinaggio Inline Freestyle.

Senstation Summer nasce in risposta all'avviso pubblico lanciato dal Comune di Milano per animare in maniera positiva Piazza Duca d'Aosta: "Siamo convinti - spiega Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer Grandi Stazioni Retail - che la rigenerazione urbana parta prima di tutto dalla comunità: è per questo motivo che promuoviamo eventi gratuiti, accessibili a tutti, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini. Con Senstation Summer abbiamo voluto farlo attraverso lo sport, un veicolo formidabile di valori fondamentali per la società, quali la condivisione, la lealtà, l'inclusione e il rispetto reciproco".

"Senstation Summer - aggiunge Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune - risponde perfettamente a una delle priorità dell'Amministrazione: restituire l'area della Stazione Centrale, uno dei biglietti da visita della nostra città, ai milanesi e ai visitatori, attraverso eventi, appuntamenti e iniziative di sport e di intrattenimento".

Fino al 14 luglio Piazza Duca D'Aosta diventerà così il grande salotto all'aperto di Milano dove assistere a uno degli appuntamenti sportivi più attesi, celebrare la Nazionale e la sua storia attraverso una mostra interattiva e gratuita nell'unica Casa Azzurri allestita dalla FIGC in Italia. "Dal 1998 - sottolinea Giovanni Valentini, Vice Segretario Generale FIGC - Casa Azzurri accompagna l'Italia nei grandi eventi internazionali e si trasforma nel quartier generale degli azzurri. L'esposizione organizzata con Grandi Stazioni Retail rappresenta la voglia di raccontare, attraverso una mostra immersiva, la storia delle nazionali a tutti gli italiani, un modo per unire diverse generazioni. Sarà un punto di aggregazione strategico, aperto a tifosi e appassionati, e rappresenterà un veicolo di promozione per partner, media ed istituzioni".

Senstation Summer ospiterà anche Milano - Hero Battle Cup, la prima delle due tappe italiane della Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle, promossa da Fisr e Word Skate (Federazioni italiana e internazionale Sport Rotellistici) e valida per il Ranking World Skate 3 stelle.



