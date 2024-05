Scala: apre Forza del destino, poi Eco e Norma dopo 47 anni

È una stagione di novità assolute e grandi ritorni quella che alla Scala di Milano si aprirà con La forza del destino, opera di Verdi che torna ad inaugurare la stagione dopo 59 anni. Sul podio il direttore musicale Riccardo Chailly, con la regia di Leo Muscato e un cast con star come Anna Netrebko, Jonas Kaufmann e Ludovic Tézier.

Torna, dopo 47 anni, in cartellone Norma diretta da Fabio Luisi, opera 'tabù' per la memoria della interpretazione di Maria Callas. Prima assoluta sarà quella del Nome della rosa, ispirata all'opera di Umberto Eco, commissione della Scala con l'Opéra di Parigi e il Carlo Felice di Genova a Francesco Filidei. E, fra le opere per i ragazzi, Anna A. commissionata a Silvia Colasanti. Tornerà Falstaff, diretto da Daniele Gatti, nell'allestimento vintage di Strehler, proseguirà il Ring di Wagner con Die Walküre e Siegfried dirette da Christian Thielemann, poi Eugenij Onegin con la regia di Mario Martone, la ripresa di Tosca diretta da Michele Gamba.

Rarità è 'L'opera seria di Florian Leopold Gassmann, insegnante di Salieri, il trittico di Kurt Weil diretto da Riccardo Chailly, Cenerentola e Rigoletto e ancora La fille du régiment con Juan Diego Florez, Così fan tutte con la regia di Carsen.

La stagione del balletto - ultima con Manuel Legris come direttore del corpo di ballo ' si aprirà invece con Lo schiaccianoci.



